Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета-2016

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие в полной мере реализовать планы по выполнению проекта государственного бюджета на 2016 год. "За" проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в части согласования изменений с отраслевым и налоговым законодательством (№3629) проголосовали 227 народных депутатов при необходимых 226.

Как отмечается в выводах Бюджетного комитета ВР, ключевой нормой документа является предоставление Минфину права осуществлять в 1-м квартале 2016 года госзаимствования для погашения и обслуживания долга – в рамках утвержденных расходов. Наряду с этим вводится норма о согласовании индикативных планов таможенных сборов с бюджетным комитетом ВР, а также предусмотрен эксперимент – сроком до января 2017 года – по финансовому обеспечению мероприятий по развитию дорог в Волынской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях и городе Киеве.

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Проект закона входил в общий пакет "бюджетных" законов, необходимых для выполнения положений проекта госбюджета на 2016 год.

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