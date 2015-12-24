Канада поможет Украине увеличить экспорт и инвестиции

Украина и Канада достигли договоренности о начале объемной программы технической помощи по увеличению украинского экспорта и привлечению инвестиций, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

"С ней (министром торговли Канады Кристиной Фриланд - УНИАН) было объявлено о начале огромного проекта технической помощи, которая, собственно, касается увеличения экспорта Украины в Канаду и интенсификации торговли в соответствии с зоной свободной торговли, а также увеличения инвестиций в Украину”, - сказала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которому были завершены 14 июля, предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности.

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По словам Микольской, Украине удалось отстоять асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.