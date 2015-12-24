Кабмин будет рассматривать проект бюджета в 22:00 и надеется, что "еще сегодня" его примет Рада

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, до 22:00 Министерство финансов будет дорабатывать проект бюджета с учетом всех законов, которые были приняты сегодня, и компромиссов, которые были достигнуты во время консультаций.

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В Кабмине надеются, что после принятия правительством обновленного текста проекта бюджета, его рассмотрит Бюджетный комитет ВР и "еще сегодня" он будет принят Верховной Радой.

Как сообщалось, Верховная Рада после нескольких перерывов планировала начать рассмотрение проекта госбюджета-2016 в 17:00, однако только в 16:40 были приняты необходимые для этого изменения в Бюджетный кодекс. Спикер Владимир Гройсман не исключил, что парламент будет принимать государственный бюджет на 2016 год и необходимые законопроекты сегодня ночью.