Нацбанк укрепил официальную гривню до 22,96 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 245 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2296,4482 (24 декабря – 2299,7289)

100 EUR – 2513,9218 (24 декабря – 2510,3841)

10 RUR – 3,3035 (24 декабря – 3,2421)

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,88/22,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0740/25,1440 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3260 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9645 гривни/доллар, к этому часу было заключено 611 сделок на сумму 534,34 миллиона долларов.