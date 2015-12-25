Рада перевела все госзакупки на электронную систему Prozorro

За принятие законопроекта №3559 «О публичных закупках» за основу и в целом проголосовало 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, докладывая по законопроекту, что его принятие позволит экономить минимум 30 млрд грн в год.

Глава Комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук заявил, выступая с трибуны, что законопроект важно принять в этом году. Все поправки и уточнения для его запуска будут представлены в Раде до 1 апреля 2016 года как отдельный закон.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины призывает Верховную Раду принять законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли, затягивание законопроекта №3559 происходит путем процедурных и регламентных проволочек, а также осуществляется регистрация альтернативных законопроектов.

Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля текущего года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На данный момент в системе участвуют более 2200 госкомпаний, которые провели уже около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составляет около 7 млрд грн, завершено почти две трети из них. Экономия на сегодняшний день составляет 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн.