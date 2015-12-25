Кабмин предлагает принять обновленный проект госбюджета с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 миллиардов гривень

Об этом говорится в проекте госбюджета, опубликованном на сайте Рады.

Ранее показатели дохода бюджета составляли 601 млрд грн, расходов - 674 млрд грн. Абсолютный показатель предельного дефицита госбюджета остался без изменений – 83,7 млрд грн. Также неизменными остались предельный показатель госдолга – в 1,5 трлн грн, показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн.

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Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года все также составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.