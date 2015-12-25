В бюджете-2016 предусмотрено более миллиарда гривень для борьбы с коррупцией - нардеп

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, в бюджете-2016 на антикоррупционную прокуратуру предусмотрено 74 миллиона гривен, что гарантирует высокую зарплату и независимость этой структуры. Также предусмотрено 486, 6 миллиона гривен для функционирования Национального антикоррупционного бюро. Сколько же выделяется на функционирование Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции.

Впервые в истории Украины выделяется 391 миллион гривен для финансирования парламентских политических партий. Это сделано для того, чтобы партия не искала себе олигархов для финансирования, а чтобы народ Украины через госбюджет контролировал те партии, которые он поддержал на выборах.

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Предполагается и 25,2 миллиона гривень для финансирования аппарата Национального агенства по вопросам выявления, розыска и управления активами, получить от коррупционных и других преступлений.