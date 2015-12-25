Деятельность Рады в следующем году обойдется стране почти в миллиард гривень – нардеп

Некоторые цифры из проекта Госбюджета в своем Facebook опубликовал народный депутат Мастафа Найем.

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Расходы на Государственное управление делами (ГУД) - 1,2 млрд. грн, а на деятельность всего парламента - 933 млн. грн.

"Для сравнения, на обеспечение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей выделено 8 млн. грн ( $330 тыс). Расходы на Винницкую ОГА - крупнейшую в стране - 169 млн грн, больше, чем на Киевскую (165,2 млн грн) и крупнейшую область - Одесскую (158,8 млн грн)", - написал Найем.

Как сообщалось, в проекте бюджета-2016 сокращена доходная и расходная части.