Fitch повысил рейтинг Киева до уровня 'CCC'

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Fitch удовлетворен завершением со стороны Киева реструктуризации еврооблигаций на 550 млн долларов в качестве выполнения обмена в соответствии с критериями, что и привело к повышению рейтинга.

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Fitch также повысило рейтинг Киева в национальной валюте с "D" до "CCC" после реструктуризации своих облигаций на внутреннем рынке. В частности, срок погашения муниципальных облигаций был продлен на 12 месяцев.

Ранее УНИАН сообщал, что 22 декабря международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг украинской столицы на уровне "Ca", а также изменило прогноз по рейтингу Киева в национальной и иностранной валюте с негативного на стабильный.