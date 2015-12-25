Гройсман: принятие бюджета не позволило запустить сценарий дестабилизации в Украине

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что принятие государственного бюджета на 2016 год не дало возможности запустить сценарий дестабилизации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента сказал на брифинге после принятия бюджета.

«В этот светлый день мы разочаровали тех, кто хотел дестабилизировать ситуацию в стране и запустить сценарий разносторонней дестабилизации, начиная с макрофинансовой и заканчивая глубоко политическим кризисом», - заявил Гройсман.

По его словам, сегодня парламент проявил ответственность, приняв госбюджет.

Как отметил председатель ВР, хоть и были дискуссии, но депутатам удалось найти решения, которые «позволили нам сохранить финансовую децентрализацию» и уменьшить «давление на фонд оплаты труда, что может вывести из тени сегодня заработную плату».

По его словам, в бюджете заложена поддержка украинского села, аграриев.

Гройсман также сообщил, что создаст рабочую группу, которая наработает в январе-феврале план действий по развитию экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, в 4 часа утра Верховная Рада приняла госбюджет на 2016 год с дефицитом в 3,7% ВВП с доходами 595 млрд грн.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.