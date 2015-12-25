От 30% до 50% населения России могут пополнить армию бедных

Консенсус Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), РАНХиГС, ЦМАКПа и Всемирного банка (за исключением Минэкономики, где ждут роста реальных доходов уже в 2016 году) в том, что даже официальный уровень бедности будет расти на 2 п. п. в 2015 и 2016 годах — до 16% и достигнет максимума с 2005 года, говорится в статье Коммерсанта.

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Замглавы Минэкономики Алексей Ведев считает, что падение уровня жизни происходит при "общественном согласии", характеризуя ситуацию как "тревожную".

"Независимые аналитики менее сдержанны. Нефтяной ренты теперь на домохозяйства хватать не будет. Ресурсов поддерживать потребительскую модель роста больше нет ни у государства, ни у компаний, ни у большей части домохозяйств, а эффективных инструментов перераспределения богатства и социальной адаптации так и не создано", - говорится в статье.

"Страна съезжает к нормальному уровню зарплат и потребления. Жалко людей, но это реальность",— говорит главный советник руководителя АЦ Леонид Григорьев.

"При детальном анализе обнаруживается, что "некризисный кризис" является вполне кризисным. И тот факт, что его сегодняшние социальные проявления не носят острого и драматического характера, никого не должен вводить в заблуждение",— предупреждают аналитики Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Уровень детской бедности (до 16 лет) вырос на 4,3 п. п.— до 28,7% в 2014 году от общего числа малоимущих. Если же пользоваться методикой оценки уровня бедности, принятой в мире (доля граждан, получающих менее половины медианного среднедушевого денежного дохода), то он увеличился с 17,5% в 2001 году до 18,5% в 2014 году.

Доля домохозяйств, у которых все характеристики благосостояния — материально-имущественные (доходы, сбережения, движимое и недвижимое имущество), социально-профессиональные (образование и наличие регулярной занятости) и субъективные (самооценка социального самочувствия), составляла в 2014 году 10% и не менялась последние 15 лет.

Несмотря на бурный рост доходов, из-за неизменной сверхвысокой концентрации национального богатства в отдельных социальных группах и регионах уровень неравенства в обществе не изменился — в 2014 году 28,4 млн человек (20% населения) жили на 7 тыс. руб. в месяц, а в январе--сентябре 2015 года на них приходилось лишь 5,6% всех доходов.

"Но реальный уровень расслоения по доходам гораздо выше, чем принято считать в российском обществе. В октябре 2015 года российские респонденты считали, что на долю 1% самых обеспеченных граждан России приходится 53% всех доходов, но фактический показатель — 70%, свидетельствует исследование "Ловушки восприятия-2015" Ipsos Public Affairs, которое проводилось в 33 странах", - говорится в стате.

"Если речь все же идет о социальных процессах, то исключительно в терминах ответа на вопрос, грядет ли социальный взрыв или удастся его избежать",— заключают аналитики Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По оценкам АЦ и РАНХиГС, в зоне риска пополнить армию бедных в обозримом будущем находятся от 30% до 50% населения РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их семьи, а также занятые неполный рабочий день. И если они об этом еще не знают, то точно узнают в 2016 году.