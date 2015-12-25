Украинский банк, который получал разрешение на работу еще у Горбачева, признан неплатежеспособным

Согласно сообщению на сайте регулятора, соответствующее решение приняло правление НБУ 24 декабря.

По информации НБУ, большинство вкладчиков банка имеют вклады, которые подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме - 53 тыс. человек, или 95,5% вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам более 1,9 млрд грн.

Согласно сообщению, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанного банка, Нацбанк 1 октября 2015 принял решение об отнесении "Укринбанка" в категорию проблемных и установил срок для принятия банком мер по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Нацбанк отмечает, что был разработан план финансового оздоровления банка, который не был выполнен.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков.

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Справка УНИАН. «Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%.

«Укринбанк» является первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.