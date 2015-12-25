Украинский банк, который получал разрешение на работу еще у Горбачева, признан неплатежеспособным
Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных входящий в группу крупных по объему активов "Укринбанк".
Согласно сообщению на сайте регулятора, соответствующее решение приняло правление НБУ 24 декабря.
По информации НБУ, большинство вкладчиков банка имеют вклады, которые подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме - 53 тыс. человек, или 95,5% вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам более 1,9 млрд грн.
Согласно сообщению, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанного банка, Нацбанк 1 октября 2015 принял решение об отнесении "Укринбанка" в категорию проблемных и установил срок для принятия банком мер по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Нацбанк отмечает, что был разработан план финансового оздоровления банка, который не был выполнен.
Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает снижения количества банков Украины до 100 в 2016 году со 122 функционирующих на сегодняшний день.
В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 60 банков.
Читайте такжеНацбанк решил ликвидировать банк "Финансы и кредит"
Справка УНИАН. «Укринбанк» (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.
По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%.
«Укринбанк» является первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.