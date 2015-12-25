Совет Федерации РФ проголосовал за прекращение свободной торговли с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение единогласно проголосовали 158 российский сенаторов.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Госдума РФ приняла закон о приостановлении с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Решение было поддержано единогласно.

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Президент РФ Владимир Путин внес 17 декабря в Госдуму соответствующий проект закона. Согласно пояснительной записке, предусматривается приостановление действия преференциального торгового режима в отношениях с Украиной в целях предотвращения угроз экономической безопасности России.

Путин также подписал указ о приостановлении Договора о зоне свободной торговли с Украиной.

В сопроводительных документах отмечается, что в связи с применением с 1 января 2016 года торгово-экономического раздела Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "произошло коренное изменение обстоятельств, которые имели существенное значение для России при заключении Договора". "Украинская сторона фактически отказалась от развития торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ и выбрала путь продвижения к всеобъемлющей интеграции с Евросоюзом", - отмечается в пояснительной записке. При этом указывается, что тарифная либерализация, предусмотренная интеграционным соглашением Украины с ЕС, "нанесет значительный ущерб экономике России".

Также в записке говорится, что обязательства Украины по ассоциации с Евросоюзом вступают в противоречие с положениями Договора о зоне свободной торговли в части беспошлинной торговли.

9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, тариф для украинских товаров с 1 января для поставок на рынок РФ будет в среднем 6%.

В частности, по словам Медведева, если Украина выбрала другую зону свободной торговли, «они должны понимать, что преимущества на ЗСТ с Россией, то есть нулевой тариф, закончился (в рамках ЗСТ СНГ - УНИАН)».