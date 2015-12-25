Россия ужесточила для оккупированного Крыма бюджетные правила

Минфин России и курирующий оккупированный Крым вице-премьер РФ Дмитрий Козак поставили нелегитимное Министерство финансов полуострова в жесткие рамки в вопросах перераспределения средств в бюджете-2016 – неправильно запланированные расходы будут уходить на погашение дотаций, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеКрымчан уже учат, как быстрей получить украинский биометрический загранпаспорт«Минфин России вместе с Дмитрием Николаевичем Козаком поставили нас в определенные очень жесткие рамки. Все перевыполнение бюджета по доходной части будет делиться: 70% будет оставаться у нас, и мы можем их перераспределять, 30% пойдет на погашение нашей дотации», – сообщил "глава" крымского Минфина Владимир Левандовский.

Расходы, по словам Левандовского, Минфин РФ заставляет планировать так, чтобы в течение года ничего не менять. «Нашли такой метод: если мы вносим корректировки и они видят, что это неправильно запланированные расходы, значит, эта сумма полностью уходит на погашение дотации, а если видят, что это было по объективным причинам, то разрешат 50% оставить у нас и 50% будет уходить на погашение», – пояснил он.

Левандовский уточнил, что в других субъектах не принято корректировать бюджет после его утверждения. «Другие субъекты один раз утверждают бюджет и, в худшем случае, 1-2 раза его корректируют во втором полугодии, – рассказал он. – Мы также будем к этому стремиться, но мы понимаем, что в любом случае в следующем году, как и в этом, будет неоднократно меняться (бюджет)».

Планируется, что доходная часть бюджета оккупированного Крыма на 2016 год составит 67,4 млрд рублей, расходная – 86,65 млрд рублей (1 доллар - примерно 70 руб.).