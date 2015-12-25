Нацбанк презентовал новую 500-гривневую банкноту (фото, видео)

11:18, 25 декабря 2015
Финансы
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Купюра поступит в обращение через три с половиной месяца – с 11 апреля 2016-го.

/ facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины с 11 апреля 2016 вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 500 гривень образца 2015 года с усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото facebook/NationalBankOfUkraine

Согласно сообщению, банкноты введут с целью улучшения организации наличного обращения и в пределах планового выпуска на 2016 год на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

«Обновление номинального ряда банкнот образца 2003 - 2007 годы началось в 2012 г. и реализуется в соответствии со статьями 34 и 35 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и Стратегической программы по совершенствованию организации наличного обращения в Украине на 2013-2018 годы», - говорится в сообщении.

Банкноты номиналом 500 гривень образца 2006 и 2015 будут находиться в обращении одновременно.

Старая банкнота номиналом 500 гривень / Фото НБУ

Напомним, что обновление предыдущего ряда банкнот национальной валюты началось с банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года, которая была введена в обращение 9 марта этого года.

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