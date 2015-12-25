Яресько: МВФ проверит принятый Радой госбюджет-2016

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд проверит принятый накануне Верховной Радой Украины бюджет на 2016 год, изменения в налоговое законодательство, а также свыше 600 предложений от народных депутатов в части изменения ресурсной базы финансового плана страны.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Верховная Рада Украины приняла Закон о государственном бюджете на 2016 год! Это был нелегкий и долгий процесс с большим количеством поправок и изменений со стороны депутатов. Народными депутатами было подано более 600 предложений, влияющих на ресурсную базу бюджета, - написала Яресько. - Для меня, как министра финансов, важен как сам факт принятия документа, так и его качество, и суть. Когда Министерство финансов подавало сбалансированный бюджет в Раду, наши расчеты базировались на системных реформах, которые обеспечат стабильность».

По ее мнению, одна из сверхважных составляющих этой стабильности - поддержка со стороны МВФ. «Без нее, на данном этапе, сохранение экономической стабильности и, тем более, рост экономики - вряд ли возможны. Получение следующего транша МВФ и другой, связанной с ним финансовой поддержки, зависит от того, остался ли бюджет после всех изменений в Раде соответствующим целям нашей программы с МВФ, то есть остался ли он сбалансированным. Соответствие принятых законопроектов принципам и целям программы сотрудничества Украины с МВФ "Механизм расширенного финансирования" будет анализироваться специалистами Международного валютного фонда отдельно», - сообщила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 25 октября приняла бюджет на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами в 595 млрд грн, что несколько ниже первоначально заложенного показателя в 601 млрд грн. Бюджет пересчитывался несколько раз – с учетом принятых накануне изменений в налоговое законодательство.