Экономика разворачивается к росту

По прогнозам опрошенных УНИАН ведущих украинских аналитиков, экономика страны в наступающем году после падения порядка на 12% в 2015 году и на 6,8% в 2014 году может вернуться к траектории роста. Так, рост ВВП в 2016 году в среднем составит 1%, промпроизводство вырастит на 3%, а инфляция может замедлиться до 19%. Эксперты прогнозируют рост золотовалютных резервов страны до 18 млрд грн с 13 млрд грн на конец 2015 года. При этом среднегодовой курс, по мнению аналитиков, не должен опуститься ниже 27 грн/долл.

Все указывает на то, что стране удалось преодолеть самый масштабный за всю историю макроэкономический кризис, вызванный дисбалансами прошлых лет. В уходящем году украинской экономике, падающей два года подряд, наконец, удалось достигнуть дна. Огромный дефицит государственного бюджета, рост внешнего долга, двукратная девальвация гривни, инфляция на уровне 45% и рецессия более 11% - далеко не все сложности, с которыми наша страна столкнулась в 2015 году. В уходящем году Украина пережила крупнейший банковский кризис, в результате которого с рынка ушла треть финучреждений, было потеряно 30% депозитов в локальной валюте, а в долларе - более 40%.

«Perfect storm» - это даже не про нас, у нас - триллер, но мы стабилизировались, мы прошли», - заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Ключевой вопрос - действительно ли уже пройдено макроэкономическое дно? В третьем квартале падение экономики сменилось на 0,6% рост в квартальном исчислении. Производство в ключевых отраслях перестало падать и начало восстанавливаться, прежде всего за счет промышленности, сельского хозяйства и металлургии. Правительству в 2015 году все же удалось после резкой девальвации и ускорения инфляции исключительно монетарными методами в марте-апреле стабилизировать ситуацию, и курс гривни уже длительное время не вызывает панического беспокойства. При этом обесценивание гривни и падение внутреннего спроса устранили дефицит текущего счета страны и дисбаланс внешней торговли. Кроме того, инфляция позволила увеличить доходы казны и устранить дисбаланс государственного бюджета, удержать дефицит на допустимом уровне. Украине также удалось сохранить программу сотрудничества с Международным валютным фондом и привлечь средства от международных доноров, что позволило нарастить золотовалютные резервы почти в два раза.

При этом не все было так гладко. Меры НБУ по валютному регулированию на стыке 2014 и 2015 годов в условиях стремительного падения гривни нередко запаздывали, и привели к избыточной девальвации, а введенное жесткое регулирование валютных операций до сих пор сдерживает инвестиции и бизнес-активность.

В то же время, многое в 2015 году было сделано для улучшения бизнес-климата и дерегуляции экономики, управления госпредприятиями и по поддержке экспорта. При этом проводимую борьбу с коррупцией нельзя назвать достаточно успешной - сохранялось давление силовых и фискальных органов на бизнес, что дополнительно ухудшало инвестиционный климат в стране.

Тем не менее, все перечисленные факторы свидетельствуют о том, что экономика в 2015 году прекратила падение и достигла дна макроэкономического цикла. И теперь, после стабилизации ситуации, необходимо крайне быстро восстановить экономический рост для скорейшего выхода страны из стагнации.

Правительство Украины крайне оптимистично настроено на следующий год, и рост в 2016 году минимум на 2% не у кого из представителей власти не вызывает сомнения.

«2015 год был годом макроэкономической стабилизации, а 2016 год будет годом экономического роста», - уверяет министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Солидарны с ним и главные международные финансовые институции. Так, главный кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства - на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году - рост не сможет превысить 1%.

Надежды на рост

Опрошенные УНИАН эксперты в целом позитивно оценивают возможности страны в следующем году выйти из зоны падения и начать рост. Вывод проведенного УНИАН консенсус-прогноза - экономика Украины в 2016 году вырастет на 1%. При этом большинство экспертов уверены, что экономический рост будет неравномерным на протяжении года и, скорее всего, небольшое ускорение состоится во второй половине 2016-го.

Сдержанные прогнозы роста говорят о том, что главной задачей на 2016 год будет удержать макростабильность и резко улучшить условия для внутренних и внешних инвестиций, чтобы дать толчок развитию экономики и ее модернизации для выхода на новые экспортные рынки, что без преувеличения определит будущее Украины.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен: «Страна вышла из рецессии в третьем квартале. Состоялась финансовая и макростабилизация благодаря консервативной фискальной и монетарной политике. Правительство смогло аккумулировать валютные средства на своем счету, валютные резервы НБУ также восстановились. Состоялась реструктуризация государственного внешнего долга. «Нафтогаз» стал более сбалансированной компанией с финансовой точки зрения, он также диверсифицировал источники поставок газа. Но могли также активизировать банковское кредитование в национальной валюте, но, к сожалению, этот процесс откладывается.

Основными рисками в следующем году станут популизм со стороны политиков и лоббистов как с либеральными, так и консервативными взглядами. В то же время, драйвером будет центризм относительно проведения экономической политики с помощью (максимально возможного) фискального стимулирования и поддержки внешнего баланса со стороны МВФ».

По мнению Вальчишена, экономический рост в 2016 году сможет достигнуть 2,7%, промпроизводство по сравнению с 2015 годом покажет рост на 5%. По прогнозам эксперта, средняя инфляция по итогам года не опустится ниже 26%, что является самым высоким показателем инфляции из всех собранных в прогнозе. При этом он отметил, что такие результаты станут возможными благодаря шагам, сделанным правительством в 2015 году.

Глава департамента аналитики инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий: «Проблема в том, что на текущий момент мы потеряли внешний спрос как драйвер роста (падение ресурсных цен), а альтернативы пока на горизонте не видно. Это и есть основной риск – у нас наметилась стагнационная тенденция. Ситуацию на внешних рынках мы исправить не можем, мы на них просто реагируем, а вот с улучшением внутреннего бизнес-климата – все в наших руках. Но пока здесь довольно скромный прогресс. Поэтому пока будем расти только за счет низкой сравнительной базы».

Паращий считает, что рост ВВП по итогам 2016 года не преодолеет отметку в 0,6%, промпроизводство по итогам года вырастит на 2,8%, инфляция снизится до 13,7%.

Руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов: «Прогноз основан на том, что на ключевых для Украины внешних рынках энергоносителей, металлов, химии и агропродукции сохранится нынешняя конъюнктура, характеризующаяся умеренной ценовой депрессией. Продолжится минимизация торговых отношений с Российской Федерацией, а территории, контролируемые официальным Киевом, останутся неизменными. При этом год будет характеризоваться отсутствием крупных государственных инвестиционных программ и значительных прямых иностранных инвестиций в страну».

Экперт прогнозирует, что рост ВВП по итогам года составит 1%, промпроизводство увеличится на 3%, инфляция достигнет 19% годовых. При этом ключевыми рисками прогноза эксперт называет возможные масштабные военные действия и острый политический кризис, приведший к смене ключевых лиц во власти.

Начальник отдела стратегического планирования UniCredit Bank Ukraine Егор Перелыгин: «Отопительный сезон и некомпетентное управление денежными потоками на государственном уровне подводят украинский бюджет под новый дефицит, вопреки маякам программы «расширенного финансирования» МВФ. Фискальная дыра Пенсионного фонда не дает сформировать реально сбалансированный бюджет. Основными рисками и «тормозами» экономического роста в 2016 году станут высокая инфляция, постоянный девальвационный цикл и высокий уровень долларизации украинской экономики, которые полностью нивелируют какие-либо попытки добиться монетарной и фискальной стабильности. А также хочу выделить, фискальную «дыру» Пенсионного фонда, отсутствие стимула предпринимательской деятельности, слабую конкурентоспособность украинского экспорта, провал судебной реформы и судебный произвол, массовая коррупция».

Эксперт прогнозирует, что экономика Украины в 2016 году покажет рост в 1%, промпроизводство увеличится на 2%, а инфляция составит 25%. При этом он довольно пессимистичен в отношении дефицита государственного бюджета. По его прогнозу, он превысит критерий, заложенный в программу сотрудничества с МВФ в 3,4% ВВП и составит 6,5% ВВП. Основной причиной несбалансированного бюджета Перелыгин называет значительный дефицит Пенсионного фонда.

Начальник аналитического отдела ПУМБ Евгения Ахтырко: «Мы ожидаем, что в следующем году экономика Украины вырастет на 1-2%, инфляция замедлится до 10-12%, промышленный рост составит 2-3%. ВВП покажет рост преимущественно за счет низкой сравнительной базы 2015 года. Постепенно будут возобновляться внутренние инвестиции, преимущественно за счет оборотных средств предприятий, доступ к заемным средствам будет затруднен как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Мы не ожидаем заметного усиления иностранных инвестиций в следующем году, так как основным условием для их возобновления является урегулирование военной ситуации в стране».

Таким образом, в условиях ограниченных инвестиций будущее экономики Украины в следующем году будет целиком зависеть от внешнего финансирования. Для роста инвестиций властям необходимо проделать значительную работу по упрощению регулирования, ограничению государственных функций, защите прав собственности, судебной реформе и борьбе с коррупцией. А для убыточных отечественных предприятий, остро нуждающихся в ресурсах для дальнейшего развития, инвестиции нужны уже сейчас. Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ и как следствие помощь международных доноров будут иметь решающее значение. Правительству же после достижения макростабилизации в 2015 году необходимо будет в 2016 году работать не покладая рук над созданием фундамента роста, который сможет придать импульс развитию производства, поддержке внутренних спроса и инвестиций.

К.Обуховская, Д.Сидоренко (УНИАН)