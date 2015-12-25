Финансирование Минобороны увеличили на 21% - до почти 56 миллиардов

Верховная Рада увеличила финансирование Министерства обороны Украины в 2016 году на 21% - до 55,6 миллиарда гривень, против 45,8 миллиарда гривень, выделенных 2015 году.

Такие данные содержатся в государственном бюджете на 2016 год, принятом 25 декабря.

В частности, на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и для подготовки войск выделено 42,6 миллиарда гривень. На развитие вооружения и техники для украинской армии в следующем году будет выделено 4,7 миллиарда гривень.

На медицинское лечение, реабилитацию личного состава ВСУ и ветеранов боевых действий в бюджете будет предусмотрено 1,5 миллиарда гривень. Еще 2,2 миллиарда гривень будет выделено на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, а также повышение квалификации и переподготовку военных.

На строительство жилья для военных выделено 687 миллионов гривень. На утилизацию боеприпасов предусмотрено 100,5 миллиона гривень.

Кроме того, по статье "Расходы для Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" в специальном фонде предусмотрено 3,6 миллиарда гривень, в общем фонде на эти цели финансирование не предусмотрено.

Читайте такжеВ правительстве назвали оборонный бюджет на следующий год

Как сообщал УНИАН, в начале декабря указом президента Украины Петра Порошенко "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) об оборонном бюджете страны на 2016 год" Кабинету министров Украины было рекомендовано предусмотреть в госбюджете на 2016 объем расходов на укрепление обороноспособности государства в размере 5% ВВП или не менее 100 миллиардов гривень.

Читайте такжеСНБО рекомендует сформировать оборонный бюджет в объеме 5% от ВВП в следующем году

В 2015 году бюджет Минобороны, по сравнению с 2014 годом, был увеличен вдвое - до 45 миллиардов гривень.