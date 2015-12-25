"Власти" оккупированного Крыма приняли бюджет с дефицитом $277 миллионов

Депутаты Государственного совета аннексированного Крыма сегодня приняли бюджет республики на 2016 год сразу в двух чтениях, сообщают Ведомости.

"Бюджет дефицитный - доходы Крыма составят 67,4 миллиарда рублей (970 миллионов долларов), расходы запланированы на уровне 86,7 миллиарда рублей (1,24 миллиарда долларов). Дефицит, таким образом, составит 19,3 миллиардов рублей (227 миллионов долларов), или 22% расходов. Доходы бюджета Крыма в 2016 году будут складываться в том числе из налоговых и неналоговых поступлений (23,9 миллиарда рублей - 343 миллиона долларов) а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета (43,5 миллиарда рублей - 625 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

В числе основных статей: образование - 22 миллиарда рублей (316 миллионов долларов); здравоохранение - 17,5 миллиарда рублей (251 миллион долларов); национальная экономика, включающая дорожное хозяйство, газификацию населенных пунктов, капитальное строительство, поддержку предприятий и сельхозпроизводителей, обеспечение мероприятий по программе занятости населения и другое, - 17,3 миллиарда рублей (248 миллионов долларов); социальная политика - 14,8 миллиарда рублей (212 миллионов долларов); ЖКХ - 5,6 миллиарда рублей (80,5 миллиона долларов); реализация общегосударственных вопросов - 3,5 миллиарда рублей (50,3 миллиона долларов).

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