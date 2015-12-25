Бюджет-2016: власти рассчитывают собрать 495 миллиардов гривень налогов

Об этом говорится в доработанных дополнениях к бюджету, опубликованных на веб-портале Верховной Рады.

В частности, платежи по налогу на доходы физлиц и налогу на прибыль предприятий должны составить не менее 102,6 млрд грн, рента – 58,8 млрд грн, в том числе рента за транзит газа – 999,8 млн грн. Сборы по акцизному налогу должны составить порядка 52,7 млрд грн, НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения – 59,3 млрд грн, НДС с импорта – 171,2 млрд грн. Ввозная пошлина должна пополнить бюджет на 19,3 млрд грн, вывозная – на 366 млн грн., экологический налог – 1,2 млрд грн.

При этом неналоговые поступления должны составить не менее 82,6 млрд грн, включая отчисления прибыли Нацбанка в размере не более 38 млрд грн. Административные сборы и платежи запланированы на уровне 5,5 млрд грн. Аналогичную сумму – в 5,5 млрд грн - предполагают получить от правительств и международных организаций в рамках сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в 4 часа утра 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн. Ранее показатель доходов был на уровне 601 млрд грн.

Проект госбюджета был доработан с учетом принятых накануне законов, обусловивших изменения в налоговое законодательство. Принятие бюджета было ключевой рекомендацией Украине от основного кредитора - Международного валютного фонда, поддержанной Минфином США и посольствами стран «Большой семерки» в Украине.

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В частности, Кабмин изменил показатели сборов некоторых налогов, в особенности НДС в агросекторе и ЕСВ, в связи с изменением их ставок и механизма уплаты. Ставка ЕСВ снизилась до 22%, НДС для аграриев решили ввести в следующих пропорциях: для зерновых компаний – 85% платежей в бюджет и 15% на спецсчета для дальнейшего использования по своему усмотрению, для животноводов и молочников – 20% в бюджет и 80% на спецсчета, для других предприятий – 50% в бюджет и 50% на счета. Ранее такими пропорциями были 75% в бюджет и 25% на спецсчета для всех агпропредприятий независимо от направления деятельности. При этом общий эффект от распределения средств не изменился: аграриям, как и прежде, оставляют для собственного использования порядка 6,6 млрд грн.

Неизменными в бюджете остались показатели госдолга – в 1,5 трлн грн, показатель госгарантий – 28,2 млн грн, доформирование энергетического спецфонда на уровне 700 млн долл., объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно обновленному документу, с 1 января 2016 года все также составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.