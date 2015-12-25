Убыток ТОП-100 госкомпаний за полгода сократился на 87%

Убыток ТОП-100 государственных компаний в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 миллиарда гривень.

Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - за 6 месяцев 2015 года компания снизила уровень убыточности в 7 раз - до 4,5 миллиарда гривень, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. Полугодовой результат “Нафтогаза” не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоится в конце года.

При этом совокупный чистый доход госкомпаний из списка ТОП-100 вырос на 37,4% - до 160 миллиардов гривень, а общая балансовая стоимость активов портфеля госпредприятий составила 983,9 миллиарда гривень, что на 2,6% меньше, чем по состоянию на конец 2014 года. Незначительное уменьшение произошло, главным образом, вследствие уменьшения балансовой стоимости активов предприятий нефтегазовой промышленности.

Кроме того, общий уровень долговых обязательств ТОП-100 госкомпаний вырос на 6,4% - до 178,7 миллиарда гривень по состоянию на 30 июня 2015. Общее соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компаний из списка ТОП-100 возросло с 27% до 28,3%.

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Как сообщал УНИАН, совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета "Нафтогаза" и "Укрзализныци", в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем убытков крупнейших государственных компаний в 2014 году составил порядка 101 миллиард гривень, из которых 88,4 миллиарда гривень принес "Нафтогаз Украины".

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Кабинет министров Украины заявил о решении создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями либо передать эту функцию специально созданному государственному органу. Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли.