Российский рубль снова падает

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные, увеличился на 1,01 рубля до 77,05 рубля. Курс доллара подняли на 75 копеек до 70,27 рубля. Бивалютная корзина по официальным курсам выросла на 87 копеек до 73,32 рубля, пишет Lenta.ru.

На Московской бирже с утра рубль также снижается по отношению к основным валютам. Доллар подорожал на 31 копейку до 70,55 рубля. Евро подорожал на 48 копеек до 77,48 рубля.

Российская валюта слабела на фоне падения цен на нефть, происходившего в последние несколько недель. Марка Brent опускалась до 35 долларов за баррель, что является минимумом с 2004 года.

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12 декабря глава Минфина Антон Силуанов допустил временное падение цен на нефть до 30 долларов за баррель и даже ниже. «Непонятно, что будет дальше», — признал чиновник и призвал готовиться к трудным временам.