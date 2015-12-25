Гривня опустилась на межбанке до 23,30 за доллар

В пятницу, 25 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,15/23,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3830/25,5430 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:40 установился на уровне 23,1312 грн/долл., к этому часу заключено 281 сделка на сумму 88,62 млн долл.