Эксперты МВФ прибудут в Украину 20 января для обсуждения таможенной реформы

Техническая миссия Международного валютного фонда по таможенным вопросам прибудет в Украину 20 января и проработает 2 недели.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"20 января приезжает техническая миссия МВФ, которая будет работать две недели именно по таможенному направлению. И к ней присоединятся те коллеги, которые работают с нами как постоянные консультанты", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.

Результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое должно завершиться до конца 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ГФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от налогов.