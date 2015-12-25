Куратора таможни выбирают из двух иностранцев – планируют назначить к февралю

Заместитель главы Государственной фискальной службы - куратор таможенного направления может быть назначен к февралю.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГФС Роман Насиров.

Насиров напомнил, что на эту должность рассматривается два специалиста - граждане других государств. В то же время глава ГФС отказался назвать возможные кандидатуры и из каких они стран.

“Мы продолжаем диалог с двумя кандидатами на эти должности. Надеюсь после праздников в феврале мы сможем уговорить одного или второго человека присоединиться к нам”, - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины удовлетворил ходатайство главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об увольнении заместителя главы ГФС, руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука.

3 сентября глава Государственной фискальной службы временно перевел в свое подчинение все таможенные департаменты, которыми руководил его заместитель Константин Ликарчук. Ликарчук был руководителем Таможенной службы с мая текущего года.