Украина в следующем году выплатит по долгам более 135 миллиардов гривень

Украина в 2016 году должна будет выплатить по своим внешним и внутренним долгам порядка 135,2 миллиарда гривень (порядка 5,7 миллиарда долларов), причем объем платежей по внешним долгам составит всего 13,8 миллиарда гривень (порядка 0,57 миллиарда долларов).

Об этом говорится в доработанных дополнениях к принятому накануне закону о Государственном бюджете на 2016 год, опубликованных на веб-портале Верховной Рады.

Объем внутреннего долга, запланированного к погашению в следующем году, составляет 121,3 миллиарда гривень (порядка 5 миллиардов долларов).

При этом объем заимствований в общий фонд госбюджета определен на уровне 202,9 миллиарда гривень, в специальный фонд – еще 15 миллиардов гривень. Поступления от приватизации остаются неизменными второй год подряд и запланированы на уровне 17,1 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Украина в рамках выполнения своих долговых обязательств до конца 2015 года потратит на обслуживание госдолга порядка 90 миллиардов гривень. Общий объем долговых платежей по внешним и внутренним долгам в ближайшие 4 года составит порядка 47 миллиардов долларов: внешних долгов - 30 миллиардов долларов США, внутренних – еще 17 миллиардов.

Вместе с тем, в августе Украина провела реструктуризацию части госдолга, что позволило сократить общий объем задолженности до 66 миллиардов долларов.