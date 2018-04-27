Баланс недели: бюджетная ночь, налоговый компромисс и санкции против России

Минувшая неделя стала знаковой для Украины. Депутаты и правительство, испугавшись перспективы праздновать Новый год с премьером «Санта-Клаусом» в стенах парламента, а не на новомодных курортах, пошли на уступки и 24 декабря приняли изменения в Налоговый кодекс, а под утро 25 декабря и бюджет на 2016 год.

Промедление с принятием согласованного с Международным валютным фондом бюджета на следующий год могло поставить под угрозу экономическую и финансовую стабильность Украины. Поэтому с первыми петухами, в 4 утра, парламент принял закон о государственном бюджете на 2016 год с одобренным МВФ дефицитом 3,7% ВВП, доходами 595 млрд грн и расходами 667,7 млрд грн.

При этом депутатами было подано множество поправок относительно ресурсной базы госказны и к 1 марта Кабмин должен будет представить проект изменений в бюджет с учетом предложений парламентариев.

«Это был нелегкий и долгий процесс с большим количеством поправок и изменений со стороны депутатов. Народными депутатами было подано более 600 предложений, которые влияют на ресурсную базу бюджета», - отметила министр финансов Наталья Яресько. По ее словам, помимо факта принятия госбюджета были важны его качество и смысл.

Яресько подчеркнула, что поданный Минфином бюджет был сбалансирован и базировался на системных реформах, которые должны были обеспечить стабильность. А одной из главных составляющих стабильности является финансовая поддержка со стороны МВФ, без которой на данном этапе сохранение экономической стабильности, и тем более - рост экономики вряд ли возможны. После внесения всех правок в бюджет министр не уверена, соответствует ли теперь главный финплан страны целям программы с Фондом.

«Получение следующего транша МВФ и другой, связанной с ним финансовой поддержки, зависит от того, остался ли бюджет после всех изменений в Раде соответствующим целям нашей программы с МВФ, то есть, остался ли он сбалансированным и ответственным. Соответствие принятых законопроектов принципам и целям программы сотрудничества Украины с МВФ «Механизм расширенного финансирования» будет анализироваться специалистами Международного валютного фонда отдельно», - написала она на своей странице в Facebook.

В четверг, 24 декабря, Рада приняла компромиссные изменения в Налоговый кодекс, отличающиеся консерватизмом. Представлявшая законопроект, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что документ является компромиссным и меняет отдельные положения, которые представляли как правительство, так и профильный комитет. Это, в частности, касается акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.

Разработчики законопроекта изменили подходы к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение налога решено расписать следующим образом: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%.

В соответствии с законопроектом будет повышен акциз на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. В законе практически без изменений остается упрощенная система налогообложения, за исключением определения дохода для третьей группы. Порог дохода для плательщиков третьей группы снижен до 5 млн грн с 20 млн грн.

Принятие бюджета, согласованного с МВФ, и изменений в Налоговый кодекс позволит Украине избежать рисков замедления стабилизации и завершить второй пересмотра Фондом программы сотрудничества. В результате должны возобновиться поступления как средств от МВФ, так и связанного с ним международного финансирования на общую сумму около 5 млрд долл. Также продолжение сотрудничества с МВФ будет позитивным сигналом для других международных доноров и для частных - иностранных и отечественных – инвесторов.

Шаткое равновесие

На минувшей неделе Национальный банк Украины после почти двухмесячного перерыва объявил о решении признать сразу два банка неплатежеспособными. И если введение временной администрации в средний по размеру активов банк «Софиевский» не создаст существенной нагрузки на Фонд гарантирования вкладов, то вкладчикам неплатежеспособного крупного «Укринбанка» придется возместить почти 2 млрд грн. Хорошо, что деньги у Фонда имеются - на прошлой неделе Минифин выдал ему последний транш кредита на общую сумму 21,5 млрд грн - в размере 5 млрд грн как раз для обеспечения выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

А платежеспособные банки борются за выживание. За 11 месяцев они получили 57,3 млрд грн убытков, в том числе в ноябре 1 млрд грн. Это является неплохим результатом, так как в октябре убыток банков составлял 3,7 млрд грн.

Кроме того, ТОП-20 крупнейших банков Украины еще предстоит пережить докапитализацию, Нацбанк установил новые сроки утверждения этих планов - первые 10 банков предоставят регулятору планы капитализации до 1 февраля 2016 года, вторая десятки – до 1 апреля.

«Мы завершили диагностическое обследование первой двадцатки банков и предоставили им отчеты с нашими выводами, на основании которых банки обязаны разработать программы капитализации или планы реструктуризации. Банки уже активно привлекают дополнительный капитал, однако это - сложный и длительный процесс. После консультаций с банками было принято решение предоставить им больше времени для разработки и выполнения программ капитализации. Такое решение было согласовано с Международным валютным фондом», - сообщил первый заместитель главы центробанка Александр Писарук.

На минувшей неделе не порадовал и Госстат: ведомство ухудшило оценку падения ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2014 года до 7,2% с 7%. Также Госстат ухудшил оценку роста ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно обновленной информации, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, ВВП в третьем квартале 2015 года вырос на 0,5% вместо 0,7%, обнародованных в ноябре.

Не обрадовали и показатели промпроизводства. Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года составил 4,9%. По сравнению с октябрем 2015 года в ноябре промпроизводство упало на 1,7%, в то время как в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован рост на 7,3%.

Тем не менее, были и положительные новости. В частности, на валютном рынке всю минувшую неделю наблюдалось постепенное укрепление гривни. Это позволило Национальному банку дважды выйти на валютный рынок и выкупить для пополнения резервов 55,4 млн грн. Кроме того, для пополнения золотовалютных резервов НБУ получит средства от валютного СВОПА со стороны Польши на 1 млрд грн.

Наш ответ России

На минувшей неделе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и Европейской комиссией, призванная помочь достичь соглашения о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС. Переговоры завершились безрезультатно

«Консультации не закончились каким-либо результатом. Это абсолютно подтверждено Европейской комиссией, подтверждено с нашей стороны. Были выработаны некоторые конкретные решения, но российская сторона просто от них отказалась. Практические решения российской стороне на сегодняшний день не нужны», - заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По его убеждению, Москва хочет «прекратить наше движение в сторону Европы, в сторону ЕС, в сторону эффективной имплементации зоны свободной торговли».

Кстати, переговоры проходили после выхода указа президента РФ Владимира Путина о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной.

Украина готова к контрмерам. Рада на минувшей неделе приняла закон, разрешающий Кабинету министров вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России. Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что дискриминационные решения со стороны России получат адекватный ответ от украинской стороны. «Россия, как и ожидалось, ввела торговое эмбарго на украинские товары. И это решение вступит в силу с 1 января 2016 года. Это - не первое решение Российской Федерации, а системное давление России на Украину с целью не дать украинской экономике развиваться. Кабмин, в случае принятия закона, с 1 января 2016 года введет аналогичные ограничительные меры против России. Мы будем защищать внутренний рынок Украины», - сказал он.

По оценкам экспертов, из-за введения запрета поставок товаров из Украины в Россию, начиная с 2016 года экспорт нашей страны в РФ сократится еще на 20%, потери Украины экономисты оценивают в 1 млрд долл.

Важно также то, что страны Евразийского экономического союза - Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения - не поддержали Россию в вопросе отказа от зоны свободной торговли с Украиной, которая действует в рамках СНГ.

В частности, Казахстан заявил, что не будет вслед за РФ выходить из зоны свободной торговли с Украиной.

Кроме того, наша страна может оспорить продовольственное эмбарго России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Предел цены на газ

На минувшей неделе, ободренный продолжением падения цены на нефть на мировом рынке, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин объявил, что в следующем году Украина, диверсифицирующая источники энергоснабжения, не будет покупать у «Газпрома» газ дороже 200 долл. за тысячу кубометров. Сейчас цена российского газа для Украины составляет порядка 250 долл.

«Либо россияне предложат цену ниже 200 долл., либо они не смогут его нам продавать», - сказал министр. По его словам, такая цена на газ является рыночной.

В то же время, Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита газа по территории Украины, рассчитывает встретиться с представителями компании и представить им доказательства злоупотребления своим монопольным положением в Украине. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, в 2011 году объемы транзита через Украину составили 92 млрд кубометров, а в 2014 году - снизились до 62 млрд кубометров, что не соответствует условиям контракта на транзит топлива. Терентьев также обратил внимание, что стоимость услуг по транзиту российского газа через территорию Украины в период с 2001 по 2014 год сократилась до 1,8 млрд долл. с 3 млрд долл. из-за несоблюдения «Газпромом» условий контракта на транзит, заключенного с НАК «Нафтогаз Украины». В этой связи «Нафтогаз» оценивает свои убытки в 6 млрд долл.

Глава АМКУ отметил, что слушания по делу о злоупотреблении монопольным положением могут продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев – в зависимости от активности российской стороны. А штраф «Газпрому» может составить «до 30% связанного с нарушением оборота», подчеркнул Терентьев.

Таковы были основные экономические новости минувшей недели. На следующей неделе украинцы будут праздновать новый 2016 год, а это значит, что с 1 января начнет действовать зона свободной торговли с ЕС, которая сулит Украине большие перспективы.

Ксения Обуховская (УНИАН)