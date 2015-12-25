Россия одобрила порядок погашения крымчанами долгов перед украинскими банками

Закон об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих в аннексированных Крыму и Севастополе, перед украинскими банками одобрен Советом Федерации, сообщает Прайм.

"Согласно документу, требовать долги от крымчан смогут только российские кредитные организации и юрлица, представившие доказательства приобретения прав требования по соответствующим кредитным договорам либо права требовать погашения задолженности, возникшей из таких договоров. Коллекторы обязаны раскрыть информацию о контролирующих лицах и деловой репутации своих руководителей и их заместителей", - говорится в сообщении.

Размер задолженности заемщиков определяется по состоянию на 18 марта 2014 года за вычетом средств, уплаченных после этой даты. Платежи по погашению задолженности будут осуществляться только в рублях с использованием отдельного банковского счета Фонда защиты вкладчиков, созданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если кредит выдавался в гривнах или иной валюте, долг будет выплачиваться в рублях по курсу соответствующей валюты на 18 марта 2014 года.

Отмечается, что закон также определяет порядок получения заемщиком документального подтверждения снятия обременения с имущества, заложенного в обеспечение обязательств по кредиту.

Задолженность по кредитам перед украинскими банками, по информации крымских властей, имеют около 350 тысяч крымчан. А по данным Независимой ассоциации банков Украины, на 1 февраля 2014 года украинские банки предоставили заемщикам оккупированного Крыма кредиты на сумму 16,6 миллиарда гривень, что составляло 1,8% их общего кредитного портфеля.

В пересчете на рубли, исходя из курса ЦБ РФ на эту дату (4,1856 рубля за гривну), это соответствовало 69,48 миллиарда рублей. В пересчете на 18 марта 2014 года (3,7784 рубля за гривну) сумма долгов крымчан составляла 62,77 миллиарда рублей, а на 19 декабря 2015 года (3,03496 рубля за гривну) — 50,38 миллиарда рублей.

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Закон вызвал оживленную дискуссию, инициированную сенаторами от полуострова, которые сочли предложение несвоевременным и ухудшающим положение жителей полуострова. По их мнению, рассрочка по платежам в 24 месяца не решит вопрос. В итоге рассмотрение документа было отложено на два часа для урегулирования разногласий.

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Поправки в закон сенаторы могут обсудить на первом пленарном заседании в весеннюю сессию 27 января.