В "Укринбанк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 24 декабря ввел временную администрацию во входящий в группу крупных по размеру активов "Укринбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании его неплатежеспособным.

Согласно сообщению на сайте фонда, временная администрация введена на 3 месяца, до 24 марта 2016 года включительно. Временным администратором банка назначена Ирина Белая.

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Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, большинство вкладчиков "Укринбанка" имеют вклады, которые подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме - 53 тысячи человек, или 95,5% вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам более 1,9 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. "Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является Владимир Клименко, владеющий долей в капитале в размере 71,1514%. "Укринбанк" является первым коммерческим банком на территории Украинской ССР, разрешение на его создание получали непосредственно у Михаила Горбачева в Москве.