Финансирование Пенсионного фонда в 2016 году увеличено на 79% - до 145 миллиардов

Финансирование Министерства социальной политики в 2016 году возрастет до 153,1 миллиарда гривень с 91,3 миллиарда гривень в 2015 году, или на 67%, Пенсионного фонда – до 144,9 миллиарда гривень с 80,8 миллиарда гривень, или на 79%.

Такие данные содержатся в государственном бюджете на 2016 год, принятом Верховной Радой Украины 25 декабря.

В частности, расходы Министерства социальной политики в 2016 году по общему фонду составят 152,7 миллиарда гривень, что на 68% больше прошлогодних 90,9 миллиарда гривень. Расходы по специальному фонду - 423,5 миллиона гривень, что на 9% меньше прошлогодних 462,8 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 миллиардов гривень.

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За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.