Вкладчикам банка сына Януковича возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 25 декабря возобновил выплаты вкладчикам "Всеукраинского банка развития" через отделения "Укрсоцбанка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, вкладчики могут до 5 февраля обращаться в учреждения банка-агента фонда.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития".

Национальный банк 27 ноября 2014 года признал "Всеукраинский банк развития" неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, владеющая банком группа компаний "МАКО", принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, и группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем она рассчитывала на поддержку регулятора.

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Справка УНИАН. "Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.