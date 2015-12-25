Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2313,7486 (25 декабря – 2296,4482)

100 EUR – 2532,8606 (25 декабря – 2513,9218)

10 RUR – 3,2927 (25 декабря – 3,3035)

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,20/23,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4380/25,5430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,1375 гривни/доллар, к этому часу было заключено 348 сделок на сумму 192,60 миллиона долларов.