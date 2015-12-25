Яценюк о возврате компанией Фирташа "Нафтогазу" 3 миллиардов: реальная деолигархизация

Разрешение спора между госкомпанией "Нафтогаз Украины" и холдингом Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в пользу "Нафтогаза" является примером реальной деолигархизации страны и возвращения государству принадлежащих ему активов, сказал в ходе экстренного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Я провел встречу с представителями МВД. У нас есть новость. С 2010 года перед НАК "Нафтогаз Украины" компания Ostchem Дмитрия Фирташа накопила долгов в размере 3 миллиардов гривень. МВД начало уголовное дело, арестовало активы компании Ostchem. В результате этого расследования и жестких действий НАК "Нафтогаз Украины" получил полную сумму долгов от Ostchem, принадлежащей Дмитрию Фирташу. Я хочу поблагодарить министра, следователей и руководителя "Нафтогаза" за то, что мы вернули госкомпании 3 миллиарда гривень, на которые никто не надеялся. Вот это и есть реальная борьба с коррупцией, вот это и есть реальная деолигархизация страны", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, задолженность предприятий Ostchem перед "Нафтогазом" и "Газом Украины" была сформирована в 2006-2011 годах и не погашалась доныне. Ostchem входит в тройку крупнейших финансово-промышленных групп по объему задолженности перед "Нафтогазом". В конце апреля текущего года Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 миллионов кубометров газа стоимостью 4,3 миллиарда гривень, принадлежащих холдингу Osthem. Обращение было инициировано по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей Ostchem и должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".

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В ответ, в конце мая текущего года Group DF заявила о давлении властей Украины на работу группы и заявила, что остановит два завода по производству удобрений. Министерство внутренних дел арестовало 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.