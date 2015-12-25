В Сбербанке России прогнозируют дальнейшее падение рубля

​Президент Сбербанка России Герман Греф ждет дальнейшего ослабления курса рубля в 2016 году, сообщает РБК.

По его словам, курс российской валюты будет опускаться по мере снижения нефтяных котировок, которые в ближайшем будущем могут упасть еще на 10%.

"Вся наша экономика зависит от ключевого параметра — цены на нефть... Сегодня цена 35–36 долларов за баррель. Значит, можно говорить о том, что она будет колебаться в ближайшие месяцы в районе плюс-минус 10% в обе стороны", — заявил Греф в интервью одному из российских телеканалов.

Глава Сбербанка пояснил, что точную стоимость нефти в ближайшее время заранее не знает никто, однако ключевые рыночные тренды сейчас связаны со снижением. "С точки зрения монетарной ситуации цена на нефть должна падать, это абсолютная корреляция, а рубль будет снижаться", — отметил Греф.

Торги на американской нефтяной бирже ICE 25 декабря не проводятся в связи с Рождеством. Накануне они закрылись на отметке 37,92 доллара за баррель нефти марки Brent, что на 1,49% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе сегодняшних валютных торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до 70,459 рубля, курс евро — до 77,259 рубля.

В начале сентября 2015 года, после того как курс доллара на бирже впервые за полгода поднялся выше 71 рубля, Греф предсказывал резкие колебания курса рубля на протяжении ближайших нескольких лет.

"Что касается рубля, то он, так же как и вся макроэкономическая ситуация, будет очень волатилен все последующие годы. Нужно к этому готовиться. Какой будет динамика рубля, я не берусь предсказывать, поскольку в нашей стране, к сожалению, она очень зависит от динамики цен на сырье", — пояснил тогда глава Сбербанка, отметив в то же время, что не видит "почвы для паники" на валютном рынке, в том числе и большого спроса на валюту со стороны населения.

Накануне опрошенные агентством Bloomberg аналитики предсказали, что в ближайшее время снижение курса рубля по отношению к доллару продолжится и даже может обновить рекордный минимум прошлого года. Большинство экспертов, однако, уверены, что ослабление рубля не причинит непоправимого вреда экономике России, так как для этого курс доллара должен подняться выше 90 рублей.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года

Максимального после деноминации 1998 года значения курс доллара на Московской бирже достиг 16 декабря 2014 года. Тогда стоимость американской валюты поднялась до 80,1 рубля, а курс евро превысил 100 рублей.