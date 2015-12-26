Бюджет-2016: 42 миллиона гривень на пополнение фондов библиотек украиноязычной литературой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, такая сумма предусмотрена Законом "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", принятым 25 декабря Верховной Радой Украины.

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Напомним, что в этом году восстановлено бюджетное финансирование для закупки книг на украинском языке, которые пополнили фонды библиотек. В этом году такое финансирование составило 9 млн грн. При этом библиотеки, учитывая потребности читателей, самостоятельно выбирали, какие книги будут закупаться.