Президент подписал закон об отмене дополнительного импортного сбора

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №912-VIII от 24.12.2015 "О мерах по стимулирования внешнеэкономической деятельности". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Сообщается, что на рассмотрение парламента законопроект внес Кабмин. Рада поддержала его 268 голосами. Законом отменяется дополнительный импортный сбор, который был введен в Украине временно сроком на 12 месяцев.

"Его реализация позволит обеспечить выполнение условий Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом и Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором от 22 мая 2015 года", - добавили в пресс-службе.

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Напомним, дополнительный импортный сбор Украина ввела 25 февраля этого года из-за резкого ухудшения платежного баланса. Он взимается со всего импорта, кроме критического, прописанного в принятом Радой в конце 2014 года по предложению правительства в законе "О стабилизации платежного баланса Украины". Дополнительный импортный сбор составляет 5% для непродовольственных товаров и 10% – для продуктов.