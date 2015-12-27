Яценюк: Мы вдвое сократили единый социальный взнос - это требует ответственности и со стороны предпринимателей

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Яценюк подчеркнул, что в принятых налоговых изменениях было принято «беспрецедентное решение»: «Мы вдвое сократили основной налог на заработную плату, так называемый единый социальный взнос. Сейчас он 41%. Со следующего года — это будет 22%».

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Например, отметил он, на заработной плате в 4,5 тысячи гривен работодатель получит экономию 900 гривен.

«Мы, как государство, взяли на себя ответственность за то, чтобы Пенсионный фонд, несмотря на уменьшение уплаты единого социального взноса, был наполнен. Из государственного бюджета мы выделили в Пенсионный фонд дополнительно 100 млрд гривен, ведь чем меньше единый социальный взнос, тем меньше поступления в Пенсионный фонд. Но государство обязано, с одной стороны, стимулировать предпринимателя, а с другой - в полном объеме обеспечить выплату пенсий. И мы это сделаем», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк обратился к предпринимателям: «Такая радикальная реформа единого социального взноса требует вашего понимания, вашей ответственности и вашей позиции. Мы уменьшили вдвое ЕСВ, это дало дополнительный ресурс. В результате этого я прошу каждого украинского предпринимателя выйти из тени, перестать платить заработные платы в конвертах».

«Вы получили дополнительный ресурс, как на развитие собственного бизнеса, так и на повышение реальной заработной платы для каждого вашего сотрудника. Вдвое сокращенный налог дает возможность для бизнеса развивать свое предприятие и больше платить своему работнику. Поэтому я рассчитываю на взаимность. И только взаимное доверие, и взаимная ответственность позволит нам дальше строить стабильную украинскую экономику», - подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что взаимное доверие должно строиться и между предпринимателем и органами фискальной службы. Именно поэтому Правительство начало широкомасштабную реформу Государственной фискальной службы: «Это сокращение как количества работников, так и количества подразделений Государственной фискальной службы. Это уменьшение количества проверок и, главное - изменение порядка возмещения налога на добавленную стоимость».

«Теперь не будет ручного режима. Исключительно прозрачный и публичный подход при возмещении налога на добавленную стоимость всем субъектам предпринимательской деятельности. И это стало частью нового налогового закона», - отметил он.

«Нам, конечно, нужно продолжать будет работать и над изменениями в государственный бюджет, и над новой редакцией Налогового кодекса. Это процесс постоянных реформ и постоянных изменений», - добавил он.

Кроме того, отменен дополнительный импортный сбор: «Это означает, что цена на импортные товары также пойдет вниз».

«Дополнительно мы кардинально изменили рентную политику при добыче природного газа. Мы вдвое сократили ставки налогообложения для предприятий, которые честно и прозрачно добывают природный газ и увеличивают нашу энергетическую независимость. Наша цель - через 10 лет Украина полностью должна стать энергетически независимой. И наша налоговая политика именно на это направлена», - подчеркнул Яценюк.