Яценюк: В следующем году на субсидии выделяется 34 миллиарда гривен

«34 миллиарда гривен - это то, что пойдет на субсидии для более чем 5 млн украинских домохозяйств», - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он напомнил, что уже сегодня 15 млн граждан страны получают субсидии от государства, прямую помощь на компенсацию роста цен и тарифов в жилищно-коммунальном секторе, «и на следующий год так же будут ее получать».

Читайте такжеЯценюк: Мы вдвое сократили единый социальный взнос - это требует ответственности и со стороны предпринимателей

В бюджете Правительство также сохранило программу энергоэффективности, чтобы меньше потребляли газа, меньше платили и эффективнее строили энергетическую политику. «Эта политика уже доказала свою результативность в текущем году. Мы сократили объемы потребления природного газа почти на 25%. Это реальный результат. И будем продолжать это делать в 2016 году», - подчеркнул Яценюк.