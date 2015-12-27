Яценюк: В следующем году доходы местных громад вырастут почти на 46 миллиардов гривень

«Это те средства, которые пойдут на школы, больницы, объекты социальной инфраструктуры, гуманитарный блок и социальное обеспечение граждан. Эти средства должны быть прозрачно, честно и ответственно использованы новоизбранными руководителями местных советов», - отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Яценюк подчеркнул, что децентрализация - одна из ключевых реформ, введенных в текущем году, и «это наполнение местных бюджетов, передача дополнительного ресурса и дополнительных полномочий».

«Новоизбранные местные советы, к сожалению, начали свою работу не по экономическим и социальным решениям, а по политическим. Наверное, так легче. Но считаю, что в первую очередь ответственность органов местной власти - это дороги, школы, больницы, инфраструктура, социальное обеспечение, а не втягивания местных громад в политику», - подчеркнул он.

Для того, чтобы местные власти имели возможность выполнять свои полномочия, в текущем году Правительство разработало пакет законодательства по децентрализации. «Благодаря этому доходы местных громад выросли на 40%. Мы передали ряд функций на места, в том числе и функции по регистрации бизнеса, недвижимости, созданию Центров предоставления административных услуг», - напомнил Яценюк.

«На следующий год мы продолжим эту политику. В следующем году доходы местных громад вырастут почти на 46 миллиардов гривен», - подчеркнул глава правительства.

«Не занимайтесь политикой - занимайтесь тем, на что вас выбрали. Это помощь и работа для каждого жителя вашего города, города и деревни», - обратился Яценюк к представителям местной власти.

Он также сообщил, что дополнительно в бюджете выделено полтора миллиарда гривен на инвестиционные проекты как центрального, так и местного уровня.