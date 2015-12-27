В госбюджете-2016 расходы на безопасность и оборону увеличены до 113 миллиардов – Яценюк

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» сегодня.

По его словам, на антикоррупционную прокуратуру выделено 74 млн. грн., на Национальное антикоррупционное бюро - почти 500 млн. грн.

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Глава правительства отметил, что наибольший объем средств в бюджете на 2016 год выделяется на национальную безопасность и оборону, «на наших воинов, которые борются с российской военной агрессией, на наших новых полицейских, на нашу Национальную гвардию - на всех тех, кто защищает Украину, защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность». В 2016 году общий объем финансирования для всего сектора национальной безопасности и обороны увеличен на 16 млрд гривен - до 113 млрд гривен.

«Эти средства пойдут в первую очередь, на увеличение денежного содержания для нацгвардейця, солдата, полицейского, пограничника - для каждого украинского бойца. Мы применяем следующий принцип - принцип справедливого и равного подхода в денежном содержании для каждого украинского солдата, бойца и милиционера, который защищает мир и стабильность в стране », - сказал премьер.

«Значительный объем средств пойдет на модернизацию и обновление украинских Вооруженных Сил, - подчеркнул Яценюк, - на новую технику, оборудование, тренировки, как в Вооруженных Силах Украины, так в Национальной гвардии и Национальной полиции и в целом во всей правоохранительной системе страны».