Яценюк: Правительство выделяет на финансирование Меджлиса 60 миллионов гривен

«Впервые в бюджете предусмотрена сумма финансирования для нашего братского крымскотатарского народа», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы вступаем в 2016 год с основным финансовым документом страны, - сказал он. - Этим документом экономический рост запланирован на уровне 2%. Дважды в течение года Правительство будет повышать социальные стандарты для граждан: общий объем такого повышения будет 12%. Первый раз социальные стандарты будут подняты в мае, второй - в декабре. Поднятие этих социальных стандартов даст возможность для граждан страны компенсировать рост цен и тарифов, который состоится в следующем году».

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Яценюк также отметил, что в бюджете на следующий год выделены средства «как на печать украинской книги, так и на качественное украинское и популярное кино».