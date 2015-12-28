Российский рубль обновил исторический минимум

Курс рубля к доллару в ходе торгов на Московской бирже рухнул по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,31 рубля до уровня 71,99 за доллар, обновив минимум января (71,64 рубля), сообщает ТАСС.

Кроме того, рубль упал и к евро - на 1,52 рубля и достиг 79,05 рубля, что меньше уровня 79 рублей за евро впервые с августа.

"Рубль дешевеет вслед за нефтью. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в феврале на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 1,74% до 37,23 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В то же время, Банк России установил на 29 декабря официальный курс доллара на уровне 70,7865 рубля, что на 51,75 копейки выше предыдущего показателя.

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"Официальный курс евро повышен на 55,32 копейки до 77,6032 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 53,36 копейки до 73,8540 рубля", - отмечает издание.

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Ранее глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что ожидает продолжения тренда на ослабление рубля в 2016 году.