Гривня упала на межбанке сразу на 65 копеек

В понедельник, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,75/23,95 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0720/26,2920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3310 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,8598 гривни/доллар, к этому часу заключено 35 сделок на сумму 10,23 миллиона долларов.