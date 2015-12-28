Беларусь отказалась вслед за РФ выходить из зоны свободной торговли с Украиной

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, комментируя ход визита украинской делегации в Беларуси в своем Twitter.

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"На встречах обсудили все наболевшие торговые вопросы. Главное - Республика Беларусь не будет выходить из ЗСТ с Украиной", - написала она.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация 28 декабря отправилась в Беларусь для урегулирования торговых проблем, возникающих в связи с вступлением в силу зоны свободной торговли с Евросоюзом 1 января 2016 года.

Ранее Никольская сообщила, что Казахстан не будет вслед за Россией выходить из зоны свободной торговли с Украиной, существующей в рамках Содружества Независимых Государств.

Напомним, 25 декабря Совет Федерации РФ одобрил подписанный президентом Путиным закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины".

В сопроводительных документах отмечается, что в связи с применением с 1 января 2016 года торгово-экономического раздела Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "состоялось коренное изменение обстоятельств, которые имели существенное значение для России при заключении Договора".