Украина подписала финансовое соглашение с ЕИБ на 400 миллионов евро

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал Финансовое соглашение (Проект "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина") между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Реализация Соглашения даст возможность привлечь 400 миллионов евро на 12 лет с 4-летним льготным периодом для поддержки аграрного сектора Украины. Средства планируется направить на реализацию проектов в сфере выращивания зерновых и масличных культур, модернизации рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине.

"Это событие является закономерным результатом напряженного труда Минагрополитики Украины совместно с Минфином, Минэкономразвития, МИД и Минюстом Украины. Напомню, что 4 июня 2015 года была подписана Декларация о намерениях по финансированию проектов в аграрном секторе Украины между Минагрополитики и Европейским инвестиционным банком", - сообщил министр.

Кредитором в рамках Проекта выступит Европейский инвестиционный банк. Заемщиком ресурсов будет выступать Украина в лице Министерства финансов, которое при участии Министерства аграрной политики и продовольствия и во взаимодействии с ПАО "Укрэксимбанк" будет осуществлять отбор проектов и мониторинг их практической реализации.

За счет кредитных средств ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости определенных проектов. Источником финансирования остальных 50% стоимости будут собственные средства банков-участников или средства конечных бенефициаров. Поэтому реализация Проекта будет способствовать аккумулированию финансовых ресурсов в объеме, по крайней мере эквивалентном 800 миллионов евро.

"Важным вопросом для агробизнеса в Украине является доступ к финансово-кредитным ресурсам. 400 миллионов евро – это те деньги, на которые ожидали украинские аграрии. Кредит ЕИБ даст возможность стране получить доступ к европейским средств и направить их на поддержку агропроизводителей", - отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

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"Эти средства позволят профинансировать модернизацию производства, создать новые производственные мощности, развить инфраструктуру и логистику. С макроэкономической точки зрения и в перспективе это даст возможность увеличить налоговые поступления предприятий в бюджет страны, положительно повлиять на бизнес-климат и создать предпосылки для активизации инвестиционной деятельности", - подчеркнула заместитель Министра по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, которая возглавляла делегацию с подготовки проекта.

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Справочно:

Внедрение Проекта обеспечит достижение следующих результатов:

- привлечение в аграрный сектор экономики средне - и долгосрочных финансовых ресурсов;

- поддержка малых и средних предприятий;

- внедрение мероприятий по модернизации существующего производств и создания новых производственных мощностей;

- развитие инфраструктуры и логистики;

- улучшение платежного баланса из-за увеличения экспортного потенциала страны (зерновые и масличные культуры) и уменьшения импорта (рыбное хозяйство и аквакультуры);

- увеличение налоговых поступлений предприятий в бюджет страны;

- улучшение бизнес-климата и создания предпосылок для активизации инвестиционной деятельности.