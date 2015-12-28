"Ощадбанк" считает незаконным переименование "Сбербанка России" в Украине в "Сбербанк"

Государственный "Ощадбанк" заявляет о незаконности переименования дочернего банка "Сбербанка России" в Украине в «Сбербанк» и считает это действие нарушением прав интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба госбанка.

Согласно сообщению, "Ощадбанк" на территории Украины является единственным законным владельцем исключительных имущественных прав на следующие торговые марки: "Ощадбанк", "Сбербанк", "Oschadbank".

Госбанк обратился к "Сбербанку" с требованием немедленно прекратить любое незаконное использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины при предоставлении финансовых услуг банковским учреждением "Сбербанк", поскольку это вводит в заблуждение потребителей и нарушает права государственного "Ощадбанка".

"Ощадбанк" планирует направить соответствующие обращения и заявления в Национальный банк Украины, Антимонопольный комитет Украины и судебные органы.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре дочерний банк "Сбербанка России" в Украине сменил название на "Сбербанк".

Дочерний банк "Сбербанка России" в Украине за январь-сентябрь 2015 года получил 1,610 миллиарда гривень убытка против 104,176 миллиона гривень прибыли за аналогичный период предыдущего года.

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Справка УНИАН. Дочерний банк "Сбербанка России" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам.

100% акций банка принадлежат "Сбербанку России" (Российская Федерация).