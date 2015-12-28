Нацбанк опустил официальную гривню сразу на 67 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2380,7482 (28 декабря – 2313,7486)

100 EUR – 2609,7762 (28 декабря – 2532,8606)

10 RUR – 3,3633 (28 декабря – 3,2927)

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,85/23,98 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,1960/26,3370 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3330 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8065 гривни/доллар, к этому часу было заключено 546 сделок на сумму 374,61 миллиона долларов.