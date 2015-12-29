В России бизнес уходит "в тень": каждая десятая компания - однодневка

В России у каждой десятой компании в этом году установлены серьезные расхождения в налоговой отчетности относительно контрагентов, пишут "Известия".

Эти расхождения выявила новая система автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость, введенная в начале года Федеральной налоговой службой РФ.

Читайте такжеГлава "Сбербанка": экономика России будет деградироватьВ отличие от добросовестных компаний однодневки не могут обеспечить ответы на запросы налоговиков по найденным системой отклонениям и расхождениям в предоставленной отчетности между компанией и ее поставщиками (по закону обязаны дать пояснения в течение пяти дней), и в результате ей и ее партнерам будет отказано в вычете по НДС или возмещении налога из бюджета. Сейчас в отношении таких компаний проводятся налоговые проверки, отмечают в ФНС.

Впрочем, по мнению участников рынка, система контроля еще далека от идеала.

"Действительно, система прогрессивная, за подобными системами будущее, — считает партнер международной консалтинговой группы KPMG Михаил Орлов. — Проблемы возникают при использовании данных этой системы: налоговики забывают, что еще действует постановление Высшего арбитражного суда № 53, в котором указывается, что налогоплательщик не несет ответственности за нарушения контрагентов, о которых он не должен был знать. Тут же получается, что если в цепочке контрагентов поставщик в восьмом-девятом «колене» оказывается однодневкой, то страдает и добросовестная компания".

По статистике Верховного суда, в первом полугодии текущего года было рассмотрено более 40 тыс. налоговых споров, из которых около половины (52%) закончилось победой налоговой службы. Однако если брать величину взысканных по судебным искам сумм, победа ФНС выглядит более убедительной. Из исковых требований на 10,8 млрд рублей суды возвратили компаниям только 2,6 млрд рублей, или 24%.