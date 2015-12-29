Центробанк Китая продолжает беспрецедентно снижать курс нацвалюты

Народный банк Китая понизил курс национальной валюты до уровня мая 2011 года, сообщает Reuters.

На сегодня курс доллара в КНР укрепился до 6,48 юаня.

Спрос на доллары в Китае растет, что увеличивает волатильность валютного рынка и снижает стоимость юаня.

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В декабре текущего года ЦБ Китая уже опускал курс национальной валюты до минимума с июля 2011 года - 6,45 юаней за один доллар.

Как сообщал УНИАН, МВФ решил в 2016 году включить юань в корзину резервных валют мира, что может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему повышению ее курса. В связи с этим Китай стал в ручном режиме снижать курс юаня. В декабре 2015 года Народный банк КНР снизил курс жэньминьби (официальное название юаня) до 6,4814 юаня за доллар – минимальный показатель с июня 2011 года.