Центробанк Китая продолжает беспрецедентно снижать курс нацвалюты
Юань уже упал до минимума за 4,5 года.
Народный банк Китая понизил курс национальной валюты до уровня мая 2011 года, сообщает Reuters.
На сегодня курс доллара в КНР укрепился до 6,48 юаня.
Спрос на доллары в Китае растет, что увеличивает волатильность валютного рынка и снижает стоимость юаня.
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В декабре текущего года ЦБ Китая уже опускал курс национальной валюты до минимума с июля 2011 года - 6,45 юаней за один доллар.
Как сообщал УНИАН, МВФ решил в 2016 году включить юань в корзину резервных валют мира, что может привести к росту спроса на китайскую валюту и последующему повышению ее курса. В связи с этим Китай стал в ручном режиме снижать курс юаня. В декабре 2015 года Народный банк КНР снизил курс жэньминьби (официальное название юаня) до 6,4814 юаня за доллар – минимальный показатель с июня 2011 года.