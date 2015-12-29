Золотовалютные резервы Украины выросли до $13,3 миллиарда

Объем золотовалютных резервов Украины с начала года вырос на 77% - до 13,3 млрд долл., сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе итоговой пресс-конференции.

При этом, по ее словам, с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов 1,6 млрд долл.

"С начала года увеличены международные резервы на 77% - до 13,3 млрд долл. США", - сказала она.

По словам главы НБУ, росту резервов также способствовала международная помощь от Международного валютного фонда и других партнеров.

При это она напомнила, что первоначально НБУ прогнозировал рост резервов в 2015 году до 18 млрд долл., но осуществлению этого воспрепятствовала пауза в программе расширенного финансирования МВФ.

Гонтарева также сообщила, что чистая покупка валюты банками у населения с начала года составила 1,5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, в ноябре выросли на 1,4%, или на 186 млн долл., и на 1 декабря 2015 года составили 13,148 млрд долл.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.